風聲太緊！越南脫逃客逮回11人 女子被「棄置」只好投案

2018-12-27 19:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕日前循「觀宏專案」團體旅遊管道來卻集體脫逃的越南人，移民署現已在新竹縣、嘉義縣、彰化縣和高雄、桃園逮獲4男7女共11人。其中，4名女子疑因警方查緝太緊，人口販運集團為防事態擴大遭受波及，而將她們「棄置」，越南妹只好自行投案。移民署現仍全面查緝其他在逃，和幕後操控的人口販運集團中。

此外，有民眾爆料指出，此次脫逃的越南女子中，有人已被應召站接送到高雄知名的淫窟「魚翅樓」躲藏和賣淫。據指出，「魚翅樓」因同棟大樓中有魚翅餐廳而得名，是高雄地區相當有名的情色美容店。移民署獲知至為重視，將會同轄管警分局進行清查。

移民署目前是全力動員所轄4外勤大隊，利用以車追人、擴大蒐情及深入查察可疑處所等方式，經清查152名脫團越南旅客中，1人未失聯，另有3人自行出境，餘148人失聯在台對象中。

移民署昨（26）日分別在嘉義縣、彰化縣、新竹縣等地，循線查獲3名越南籍脫團旅客在案，今日又在高雄和桃園再逮獲6人。

移民署為繼續追查其餘脫團旅客，並查出協助載運、容留或安排工作集團共犯，移民署各區大隊各專勤隊持續就犯案手法、已知之涉嫌人、車及地區等事證，全力全面深入查法，務求及時遏止此一不法手段。

針對3名已查獲之脫團旅客，移民署已依違反人口販運防制法、入出國及移民法及就業服務法調查中，將報請高雄地檢署指揮偵辦。

移民署為強化源頭查緝，業已將全案透過移民署派駐越南移民秘書通知越南出入境管理局，雙方將同步合作，務求從源頭端及接應端共同打擊此一不法行為。

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