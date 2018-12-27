就職僅3天！竹田「史上最年輕主席」販毒 判刑12年8月

2018-12-27 17:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣竹田鄉32歲的鄉民代表吳定軒，前天剛宣誓就職並順利當選鄉代會主席，被譽為竹田鄉有史以來最年輕的主席，但他2014、2015年二度收取70萬元，販賣安非他命給買家陳建銘，並從台灣郵寄、托人夾帶等方式，走私安非他命至澳洲，今天最高法院依毒品罪判吳定軒12年8月徒刑定讞，就職僅3天喪失代表資格，將依地方制度法遞補。

吳定軒繼上屆當選竹田鄉第一選區鄉民代表後，這屆再次連任，前天更獲選為鄉代會主席，但就職僅3天就遭到判刑，依地方制度法第79條，將由縣府解除其職權職務，由竹田第一選區鄉代候選人利國安遞補。

判決指出，一審認定吳定軒1月21日的交款交貨構成販毒，判刑8年，但11月13日的部分判無罪；二審改認定2次都構成販毒，2次各判8年、9年，合併應執行12年8月。 由於吳犯案時是鄉民代表，也是現任鄉代，法院已通知檢方啟動防逃。

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