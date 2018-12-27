馬勝吸金案講師一審判8年 自立門戶吸金2億再遭聲押

2018-12-27 08:44

〔記者錢利忠／台北報導〕捲入馬勝金融集團（MaximTrader）吸金案，今年8月才被新北地院依違反銀行法判刑8年的馬勝前講師廖泰宇（42歲），涉嫌在馬勝案爆發後，自立門戶成立以太幣投資團隊，以老鼠會形式招攬投資吸金逾2億元，台北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站，兵分15路搜索並約談廖泰宇等11嫌到案，另傳喚10名證人，漏夜偵訊後依違反銀行法將廖泰宇等2嫌聲押禁見。

王姓等6名廖泰宇的下線，分別以10萬至26萬元不等金額交保；另有2嫌被限制住居。

曾擔任馬勝金融集團講師的廖泰宇，曾多次以泰旺企管顧問公司董事長身分接受媒體訪問，口才極佳的他，自稱原為口吃患者，靠著閱讀超過5千本書、花14年投資逾300萬元，向號稱激發潛能的大師安東尼羅賓等人學習，才成為國際級的講師，自己也從19歲月入不到2萬元，進級到31歲後月入近200萬元。

檢調獲報，以廖泰宇為首的吸金集團，從2016年開始迄今，共推出2種全球性的投資方案，分別為「凱莉星球」、「以太世界」；前者以出租電腦或手機中空餘的儲存空間為賣點；後者則是推廣投資以太幣挖礦機；2種方案的投資單位從100美元至1萬美元不等，獲利槓桿聲稱可達3至5倍。

檢調調查，廖泰宇為了促使下線努力招攬會員，還設立分紅獎金，只要招攬到2名願意投資1萬美元單位的會員，就可以獲得新台幣35萬元獎金，招攬下線投資的金額愈多，獎金就愈豐厚，但之後陸續有會員拿不到錢憤而提告；此次被約談的11名嫌犯，除了主嫌廖泰宇之外，其餘10人均為廖泰宇旗下的下線。

依銀行法規定，非銀行不得收受存款，且犯罪所得逾1億元，可處7年以上徒刑，得併科5億元以下罰金；因廖泰宇及其下線對外以「快速回本」、「保證獲利」為口號招攬投資，涉違法經營收受存款業務而遭搜索及約談。

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