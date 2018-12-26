投資以太幣保證獲利？檢調搜索吸金集團約談10多人

2018-12-26 16:42

〔記者錢利忠／台北報導〕以廖姓男子為首的詐欺集團，涉嫌打著快速回本、保證獲利等口號，以老鼠會形式對外招攬投資虛擬貨幣以太幣，涉嫌吸金超過2億元；台北地檢署今天指揮調查局北部地區機動工作站，兵分多路搜索並約談廖男等11名犯嫌到案，另約談10名證人，全案朝違反銀行法方向偵辦。

檢調獲報，該集團共推出2種投資方案，分別是「凱莉星球」、「以太世界」，前者主打出租電腦中空餘的儲存空間以供挖礦，後者則是推廣投資以太幣挖礦機，並以老鼠會一個拉一個的方式招攬會員；兩種方案的投資單位，從100美元至1萬美元不等。

檢調調查，廖男為了招攬會員，還設立分紅制度，若能招攬2名會員投資每單位1萬美元的方案，即可獲得35萬元新台幣的分紅。

打著投資「以太幣」（Ether）涉吸金的案例層出不窮，檢警過去偵辦案例中，不乏有投資集團宣稱「投資以太幣賺大錢」等口號，投資人只要配合集團的「拆分盤」制度，每單位投資35萬，1年可獲利234萬，投報率高達668％，驚人的暴利吸引不少投資者進場，最後卻落入吸金集團的陷阱。

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