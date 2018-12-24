太巧！ 警察搜索找不到證據 剛好詐欺被害人來電

2018-12-24 21:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾經當過4年職業軍人的男子黃振凱，其朋友涉入槍擊案，警察懷疑黃男可能是共犯，搜索住處卻找不到槍彈證物，剛好黃男的手機鈴響，警察要求黃男接聽，但是要打開擴音功能，沒想到竟是來自中國的詐欺被害人的回電，警方又發現黃男住處有詐欺的交戰手冊，雖未查獲槍彈證據，卻意外查獲他另涉詐欺，黃男的律師質疑違法搜索，法官卻認為警方搜索並無違法，縱使查獲的是詐欺而非槍砲證據，亦無違法之虞，依加重詐欺罪判刑10月，可以上訴。

判決書指出，黃振凱的朋友涉入槍砲案，台中市警方懷疑他也持有槍彈，2016年9月12日持搜索票搜索其住處，卻沒找到槍彈，搜索時黃男的手機鈴響，警察同意黃男接聽電話，但是要打開擴音功能，讓現場員警得知通訊內容，避免黃男趁機與共犯聯繫串供，不料，該電話卻是來自中國，一名男子緊張的詢問說，他收到電信業者的來電，指稱他的手機欠繳電話費，他想問這是怎麼一回事？

資深的員警一聽，就知道這是被騙中國民眾的回電，又發現黃男住處有紙張抄寫或影印的詐欺交戰手冊，黃男於警方偵訊時坦承加入詐欺集團，但尚未詐欺成功，也尚未分得報酬，不過，詐欺集團上手曾給他1萬8000元，讓他吃飯並支付房租，警方遂將黃男依詐欺罪嫌法辦。

檢方又從黃男的電腦內發現，黃男加入代號「一路發」等至少8名成員組成的詐欺集團，透過電信與網路向中國人詐欺，依加重詐欺罪起訴，台中地院一審認為，無證據顯示詐欺成功，依加重詐欺未遂罪判刑10月，1萬8000元宣告沒收。

黃男上訴二審，其辯護律師質疑警方違法蒐證，台中高分院傳喚搜索的員警，員警作證說，搜索前已申請取得搜索票，搜索時也沒有壓制黃男，僅令黃男坐在地上，員警出示搜索票給黃男看，並兩度詢問是否同意搜索，黃男都答覆同意，二審認為警察搜索並未違法，意外取得的詐欺證據，雖非槍砲案證據，亦無違法之虞，駁回黃男上訴，可再上訴三審。

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