運安會成立後 不排除對普悠瑪事故重啟調查

2018-12-24 13:54

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院日前發布普悠瑪列車事故最終調查報告，飛航安全調查委員會主委楊宏智今於立法院備詢時表示，這份報告「不夠完整」；對此，司法及法制委員會今在召委、民進黨立委周春米裁示下，通過臨時提案，要求國家運輸安全調查委員會成立後，應就普悠瑪列車事故調查報告重新檢視，若有必要應重啟調查。

有鑑於10月21日台鐵普悠瑪6432號車次於宜蘭發生脫軌重大行車事故，造成18人死亡、267人輕重傷，為強化運輸安全及調查機制，我國參照美國、日本等先進國家作法，擬擴充飛安會職能，納入鐵道、水路、公路事故調查模組，成立國家運輸安全調查委員會；立院今針對其組織法進行審查。

時代力量立委黃國昌今於質詢時，詢問飛安會主委楊宏智，對於「台鐵1021鐵路事故調查小組」所提出的最終調查報告，「夠不夠獨立、客觀、公正？」楊回說，依他個人的見解，還有飛安會的經驗，這份調查報告「不夠完整」。

而後，黃國昌提出臨時提案，指有鑑於行政院兩次公布的調查報告，未導入完整的飛安會調查模式，經飛安會主委提及報告「不客觀、不獨立、不完整」，不足以說明事故發生的完整始末及正確原因，無法釐清社會大眾及罹難家屬、受傷乘客的疑問，要求國家運輸安全調查委員會成立後，需重啟調查，並向外界說明。

對此，經朝野立委協商後，由主席周春米裁示，修正條文為「要求國家運輸安全調查委員會成立之後，應就行政院1021鐵路事故行政調查小組的調查報告重新檢視，若有必要，應重啟調查。

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