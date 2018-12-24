餵毒國中母校學弟妹 販毒集團首腦交保爽逃、小弟坐牢

2018-12-24 07:54

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕綽號3哥的宜蘭縣販毒集團首腦謝東志，被查出販賣K他命供學生食用，謝被逮後交保，審理期間棄保潛逃，通緝至今2年下落不明，而謝的3名小弟早已被判刑入獄。

檢警調查，30歲男子謝東志有多項販毒前科，國中畢業後，2013、2014年間成立名為「貴金集團」的販毒集團。謝以提供免費餐食、給予金錢等方式，吸引他就讀的國中母校學弟妹聚集，並以積欠他1萬至數萬元不等的游姓、高姓及郭姓男子為小弟，幫忙處理毒品分裝、跑腿等。

謝與游姓、郭姓男子曾3度到桃園，購買600公克K他命，販賣給國中生等毒蟲。

檢警2016年2月持搜索票至謝的住處逮人，檢方向法院聲押謝男，法官裁定5萬元交保。全案起訴後，謝棄保潛逃，謝同年11月25日被通緝至今。

法院審理時，謝的游姓與高姓小弟被判處8年6月及5年2月徒刑；坦承販毒的郭姓小弟也被判2年，均已發監執行。

基層員警表示，謝嫌販賣3級毒品可處5年以上徒刑，證人於偵查中證詞，都指向謝為集團金主且是主嫌，符合犯罪嫌疑重大要件，好不容易抓到人，但法院不裁定羈押，事後人跑了，辦案人員須再一次冒險抓人，浪費社會資源。

宜蘭地院審判長黃永勝說，就結果論來說，此案確有浪費社會資源之虞，但就人權面來看，羈押算提早剝奪人身自由，等於提早服刑，這與判決前的無罪推定原則有違，謝的案子一開始，法官沒有認定有逃亡事實，認為只要交保就可進行後續審理，未來謝再被逮因具逃亡事實，裁定羈押機率很高。

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