18歲高職生開賓士撞爆機車撞死騎士 驚悚畫面曝光

2018-12-22 20:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉昨晚（21日）發生一起賓士轎跑車撞死機車騎士車禍，肇事的18歲陳姓高職夜校生迷戀改裝車，更愛疾速飆車，3天前才因車子聲浪過大，遭到警方警告，昨晚又開著自家賓士轎跑車，超速撞上從芳苑工業區下班騎機車回家40歲許姓男子，許男被撞彈飛數十公尺，當場死亡，驚悚畫面曝光。

再50公尺到家 下班男被撞死

這起事故發生在21日晚間8點40分，地點在彰化縣芳苑鄉上林路，這個路段速限50公里，剛拿到駕照2個月陳男開賓士，還載著3名友人上路，因為隔天車子要作結婚禮車，特別到洗車場洗車，來到肇事地點時，遇到前方從芳苑工業區下班的許男。

警方說，許男距離自家僅50公尺，他放慢車速，準備停車等待對向來車經過，再跨越車道抵家門，豈料陳姓男子開著賓士疾行而來，直接把人車撞飛，現場遺留80公尺的煞車痕。

疾馳撞爆機車 煞車痕達80米

整個過程被監視器清楚拍下，許男命喪家門前，整個人彈飛數10餘公尺，當場氣絕身亡，賓士車前座兩顆安全氣囊爆開，許男的機車被撞得像炸開似的，淪為一堆廢鐵。

警方調查，肇事的陳男並沒有喝酒，現場是直行的道路，也非路口，死者放慢車速到靜止，都遵循交通規則跨越車道，但行駛中的陳男應注意前方而未注意，車速過快，即使煞車都難以閃避，研判當場車速破百。

陳男向警方供稱，他覺得當時時速應在時速80公里，警方在偵訊後，昨天將他依過失致人於死移送彰化地檢署偵辦。

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