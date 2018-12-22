Uber司機遭控強吻想性侵 女子急踹胸口脫困怒報警

2018-12-22 20:38

首次上稿 19:20

更新時間 20:38

〔記者陳薏云／新北報導〕年約20多歲女子小花（化名）今下午5時許向新北市中和警分局報案指稱，凌晨3時許，搭乘38歲林姓男子駕駛的Uber計程車，過程中疑遭林嫌強吻、掐住脖子，甚至還解開褲子的鈕扣、拉鍊，意圖性侵，中和警分局受理後將轉由案發地台北市大安警分局，林男也於今下午4時主動前往警局澄清，稱自己是遭到冤枉的。

小花至今仍相當害怕，回憶起當時發生過程，小花說今凌晨3時3分搭乘林嫌駕駛的Uber，要從台北市東區返回新北市中和區住處，當時她在車上閉目養神，林嫌卻突然將車臨停台北市敦化南路路邊，一溜煙的跑到後座，並開始對小花上下其手。

「林男先親吻我的右臉頰、脖子，後更用力掐住我的脖子，還要脫我的褲子鈕扣、拉鍊。」小花隨即用腳踹向林男的胸口，林嫌才因此作罷返回前座，但因林男的車後座為安全鎖，無法從內部打開，因此小花只能在車上大喊，「我要回中和，不然我現在就跳車。」林嫌最後將她載回中和住處。

小花到家後，男子仍停在家門口，小花緊急聯絡朋友前來，才前往驗傷。小花今下午5時許由友人陪同前往中和警分局報案，警方受理後製作完筆錄後，將轉由案發地大安警分局繼續偵辦。

Uber對此發出聲明表示，針對乘客描述的這個事件，我們非常關切。了解警方已接獲報案，也正與租賃車業合作夥伴密切合作，全力配合警方進行調查。在調查尚未完成期間，該駕駛已先暫時停權使用平台。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/