櫃姐通姦大老闆？判賠30萬元後卻獲無罪

2018-12-22 10:40

〔記者溫于德／台北報導〕台灣一家全球知名「Golf GPS」系統廠商，其創辦人劉姓董事長遭元配桌捉姦，雖立刻反鎖車內、串供高姓櫃姐小三，但包括確認「有無沖掉衛生紙」或高問「她（指元配）怎麼知道」等語，均遭行車紀錄器清楚錄下，民庭依行車紀錄器內容認定小三侵害配偶權，判賠30萬元。但台北地院刑事庭認為，元配並未扣到「衛生紙」或「得檢測體液的物品」等鐵證，不足已判定高女犯相姦罪，近期判決無罪。

本案劉男2004年創立公司後專注開發Golf GPS（高爾夫導航系統），後來擁有「全世界最大高爾夫球場圖資資料庫」，另恰逢智慧型手機興起，也致力開發相關APP軟體。

元配藉民事起訴狀指，櫃姐去年11月29日下午2時許搭上丈夫的BMW，兩人前往摩鐵「休息」，她接近4時前往抓姦，只見「辦完事」的丈夫趕緊將自己與小三反鎖車任，並接連確認「有沒有將房內衛生紙團沖入馬桶內」、「怎麼互刪聯絡紀錄」等，小三也急著反問「她怎麼知道」、直呼「哎呀慘了慘了」。

元配悲情地說，櫃姐明知道丈夫已婚仍現身通姦，甚至試圖滅證、勾串，已破壞家庭也侵害配偶權，提告求償100萬元。

但櫃姐辯稱，因劉男曾報「股票明牌」、果然價格飛漲，才會再碰面欲詢問更多名牌；至於為何約在摩鐵？櫃姐姐解釋，因劉想找個安靜的地方暢談，且劉當天才告知她「窗外女子是我太太」，否認事先知情劉已婚。

民庭法官審理後採信元配說法，即便櫃姐辯稱「進房前不知男方已婚」，但依常情，駕駛進入摩鐵前應出示身分證件辦理登記入住，劉男亦不例外，坐在副駕駛座的櫃姐豈有不知的道理？判應賠償30萬元。

而全案在刑事庭審理時，櫃姐採相同辯詞；劉男則說，在臉書上與高相識後，會相約喝咖啡或吃東西，關於太太所指的「衛生紙」，劉解釋，「臉會出油，在起車旅館吃東西也都會用到衛生紙」，且當天也是向高開開玩笑，提醒要丟衛生紙，免得遭誤會；劉強調，即便後來進到警局，也向太太說，房內床單、浴室都沒有用到，還請警察馬上回旅館檢查。

刑庭法官認為，均已婚的劉與高在摩鐵共處一室，已逾越社交禮節及男女分際，但縱然有侵害人妻配偶權疑慮，卻因未扣到通姦鐵證如「衛生紙」或「得檢測體液的物品」等鐵證，無法判高女有罪。

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