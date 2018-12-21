望高竂賞夜景好愜意 差點因這件事回不了家

2018-12-21 12:29

〔記者許國楨／台中報導〕住北部的邱姓婦人日前開車搭載女兒南下台中參觀花博後再到知名的夜景聖地望高竂，未料母女倆賞景後準備北返時，這才驚覺排檔無法移動以為車輛故障，立即向附近執勤警方求助，員警查看車況後化身「技師」協助排除故障，並指導她停車時的正確排檔方式，讓母女順利踏上返家路程。

「望高寮」為台中市近郊聞名遐邇的景點，每逢周末或國定假日常有大量遊客朝聖賞夜景，為此轄區第四分局春社派出所在重點時段編排「機動派出所」，除防制犯罪行為發生外，同時兼有交通疏導及提供為民服務。

上週六晚間9時許，43歲邱女駕駛新購的日產自小客車偕同女兒南下至台中參觀花博，結束後前往望高寮欣賞聞名遐邇的夜景，未料，返程時因不諳停在上坡的駐車檔方式，導致無法解開P檔，卻又不知如何排除，加上人生地不熟，頓時焦急的如熱鍋上螞蟻。

此時恰巧員警於望高寮進行交通疏導，邱女立即招手求助，巡佐賈寅星因親友有同款車輛，加上他本身對車輛的熟悉度，協助她將故障排除，並化身教練指導她停車時正確排檔方式。

邱女這才恍然大悟，原來是平日所使用的排檔方式有誤，因日常都停在平面道路較無感覺，但此次因停在斜坡上手煞車沒拉緊，致使變速箱齒輪卡住，導致無法排檔，對於員警協助不斷道謝，順利踏上返家路程。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/