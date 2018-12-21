深夜闖女鄰家趁熟睡摸下體 色翁判刑1年10月

2018-12-21 12:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕70歲李姓老翁撿到女鄰居小美（化名）胞姊遺落的住處鑰匙，半夜潛入小美家中，撫摸熟睡中的小美下體，小美被驚醒，李翁怕被認出拿棉被蓋住小美頭，小美胞姊返家看到及時阻止，卻也遭李翁毆打，最後求助同住的叔叔將李翁扭送法辦，新北地院今依乘機猥褻、侵入住宅、傷害罪判李翁徒刑1年10月，其中10月得易科罰金30萬元，侵占遺失物罪處罰金8千元，可上訴。

判決指出，今年3月間，李翁把小美胞姊不慎遺落在住處樓梯間的鑰匙據為己有，5月13日凌晨2時許，李翁潛入小美家中，見小美熟睡強摸下體，對方驚醒後，他擔心被發現長相，除拿被子蓋頭，還用手勒住她脖子，出拳毆打小美頭部，小美姊返家發現上前阻止，也被老翁毆打，連忙向同住的叔叔求救，眾人費了九牛二虎之力，才將李翁制伏，報警當場逮捕，但3人全都受傷。

審理時，李翁辯稱，因對方沒關門擔心有竊賊才進屋查看，否認侵占小美胞姊遺落的鑰匙，坦承入屋後臨時起意摸了小美下體，但否認有毆打小美姊及叔叔。

法官依據3人的醫院驗傷單，認定李翁傷害犯行；侵占遺失物罪部分，認為3人與李翁並無恩怨，無誣陷李翁故意，縱小美家忘了上鎖，李翁未大聲疾呼有無人在家？反悄悄進入住處還關上大門，還進入小美房間，不符常情。

而李翁另被起訴涉嫌強制性交未遂罪部分，因李翁否認，加上僅有小美姊單一指述，認定罪證不足獲判無罪。

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