韓籍飛行傘好手墜地不治 台灣唯一合法飛行場再摔出人命

2018-12-17 19:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東三地門鄉賽嘉飛行場，被譽是全亞洲最好的無動力飛行場域，每年冬季吸引逾千名國外飛行好手到賽嘉朝聖，去年3月屏東率全台之先，讓無動力飛行運動合法化，營運一年的飛行場今天下午傳出意外，1名韓國籍好手在飛行時摔落，送醫後宣告不治，引起一片譁然。

韓國籍45歲的Mun與妻子、友人一行9人來台遊玩，包括Mun在內有6人都是飛行傘好手，幾乎每年冬天都會到台灣三地門賽嘉飛行，今天下午3點多，Mun從賽嘉起飛場起飛後，疑受亂流影響，掉落在距離邊坡100公尺的山邊，屏東縣消防局獲報後，緊急前往救援，下午4點被尋獲時已無生命跡象，經送往高雄榮總龍泉分院搶救後仍宣告不治。

飛行場業者蘇沛倫表示，屏東冬季的氣場穩定，每年都會吸引逾千名韓國、日本的傘友前來飛行，這名韓國籍飛行好手領有執照的「高級飛行員」，幾乎每年都來，這次是和另外5名傘友一起練習，準備參加比賽，沒有想到卻發生意外。

蘇沛倫說，事發當時風向及能見度都很好，Mun飛出去後，轉到山邊，從飛行場的角度已看不到，初步懷疑遇到亂流，才掉到山邊。

但賽嘉飛行意外並不是第一次，除了有卡在電線桿、掉落邊坡等意外，2015年也曾有韓國籍李姓男子，在飛行時不慎與加拿大籍遊客空中碰撞，墜地後送醫不治。

核發飛行場證的屏東縣政府體育發展中心，中心主任李達平說，賽嘉是全台唯一合法的飛行場，對於意外發生感到相當痛心，將組成飛安委員會進行事件調查，釐清相關責任。

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