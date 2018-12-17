地板激戰4分鐘！網紅空姐偷吃攝影師 判決出爐了...

2018-12-17 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月一名網紅空姐遭丈夫爆料，指2人結婚6年，空姐背著他偷吃洪姓攝影師，兩人在家中發生關係，還拍成性愛影片。空姐丈夫憤而向空姐及攝影師提告，法院根據丈夫提供的監視畫面認定2人有罪，依妨害家庭罪各判2人3月徒刑，得易科罰金9萬，全案可上訴。

在臉書粉專至少有超過15萬人的張姓網紅空姐今年爆出偷吃，一度鬧得沸沸揚揚，空姐丈夫在6月時在臉書「爆料公社」PO文，指控她與攝影師偷情，同時PO出2人Line上「可以吸我嗎」、「好想舔妳全身」等相當露骨的鹹濕對話。

根據《蘋果》報導，空姐丈夫還花了上百萬蒐證，最後終於得到「性器交流」畫面，錄到兩人在家偷情，空姐和攝影師在空姐家中地板激戰4分鐘。

丈夫提告後，桃園地院依攝影師的自白，空姐丈夫提供的監視錄影光碟，認為2人通姦事證明確，考量攝影師犯後坦承犯行、態度尚可，至於網紅空姐因否認犯罪、態度不佳，因此各判刑3個月，得易科罰金，全案可上訴。

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