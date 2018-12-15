女店員不滿被客訴 lG貼反應表洩漏個資被判刑

2018-12-15 23:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕因不滿被何姓女客投訴服務態度不佳，高市某餐廳陳姓女店員竟將何女填寫的顧客反應表個人資料，PO在自己IG限時動態，還在照片上附註「這種自以為又很北爛的客人⋯然後再怪別人！這種人一定會有報應＝＝」、「歡迎電話騷擾這種不要臉的人」，被何女發現提告，高雄地院審結判以女店員違反個人資料罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑兩年，參加法治教育2場，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決書指出，何女在2018年1月間到該餐廳用餐後，何女不滿員工服務態度差，填寫顧客反應表客訴，留下個人姓名、性別、年齡及聯絡電話等個人資料，18歲的陳姓女店員明知填表僅供餐廳統計，或處理顧客消費經驗及訴求等特定目的，卻基於非法利用個人資料及公然侮辱犯意，未經何女同意，翻拍何女的顧客反應表，還將將照片PO在自己IG帳號限時動態。

陳姓女店員PO出照片後，還在照片上附註「北爛的客人」、「這種人一定會有報應==」、「歡迎電話騷擾這種不要臉的人」等足以貶損何女的人格，何女隔天接到朋友通知後才發現此事，因表內有個人資料，陳女吃上違反個資法官司。

陳姓女店員向法官坦承犯行，辯稱一時氣憤，才貼照片，使用「限時動態」功能（24小時後自動刪除），法官考量陳女有悔意，何女請求賠償30萬元，陳女僅能負擔7萬5千元，雙方未能達成和解，因犯後陳女立即用簡訊文字向何女道歉，輕判陳女犯個資法處有期徒刑3月，可易科罰金，宣告緩刑2年，以勵自新，並應於判決確定後1年內參加法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。

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