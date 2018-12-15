賓士臨停車門一開... 「升格」勞斯萊斯

2018-12-15 15:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕吳姓女子駕駛新車價349萬的賓士R350座車，在新北市板橋中正路臨停路邊，一開駕駛座車門遇上強風，被行經的公車撞上，車門瞬間反折，公車與賓士車都動彈不得，公車上目擊的乘客拍下賓士女駕駛不知所措、無奈反應；警方到場，雙方駕駛都沒酒駕，女駕駛聲稱開車門時遇到強風，導致剛起步的公車撞到她的車門，警方再祭出未依規定開啟車門肇事罰單。

這起車禍發生在今天下午12時許，車上乘客將全程PO網後，網友不忘反虧，賓士車門遭撞後反折，酷似勞斯萊斯的反開式車門，笑稱賓士車禍後升格了，引起網友莞爾。

板橋警分局說，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

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