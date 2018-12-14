超猛母子！合歡山露營4個月 網笑：可上節目證明山上無鬼

2018-12-14 19:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一對自稱有英國籍的母子，被山友發現在合歡山小溪營地露營長達4個月，會跟山友要食物，也會幫忙淨山、幫受傷山友揹背包下山，山友對兩人不畏山上寒冷，也不用洗澡大感佩服。有網友還建議談話性節目應邀母子上節目，證明外傳合歡山有鬼是假的！母子倆昨天已被太魯閣國家公園管理處和保七總隊勸下山，同時開單處罰，山友也密切注意兩人會不會再上山。

這對自稱有英國籍的母子，今年8月就有山友發現他們在合歡北峰3246鞍部即「小溪營地」紮營，兩人有2頂帳篷和1頂炊事帳，接下來每個月都有山友遇到這對母子，母子倆會跟山友要沒有吃完的食物，還自稱「修行」，所以吃素，給了他們食物的山友，發現兩人又向其他山友要食物，才感覺兩人怪怪的！

也有山友說，兩人在小溪營地會幫忙撿一堆山友留下的垃圾，年輕的男生還曾幫受傷的山友把背包揹下山，再自己爬上小溪營地，有山友說遇過母子兩次，感覺他們就是在帶團，而不是修行。

山友們對這對母子能不申請入山證，在合歡山北峰紮營4個月，都表示「不可思議」；也有人大讚兩人「好猛」，能讓這對母子在氣溫極低，沒水沒電的地方，忍受4個月不洗澡。還有山友笑說，談話性節目應找兩人去上節目，證明「合歡山有鬼」的傳言是假的。

一名幫助並關心過這對母子的出家師父說，這位媽媽情緒有點問題，不太能接觸人群，才會上休息兼修行。

不管是帶團或休息兼修行，太管處合歡山管理站昨天已會同保七總隊第九大隊員警，在小溪營地找到這對母子，把他們請下山，同時將兩人的帳篷和物品帶到山下，依國家公園法第13條規定開罰1500到3000元罰款。

合歡山管理站人員說，這對母子其實不是4個月都在小溪營地，而是來來去去，管理站曾會同警方數次上山找尋，但只看到東西，未見到人。而不管如何，小溪營地屬於國家公園的特別景觀區，只能健行不能露營，不只現在不行，以後也不會開放露營。

至於外傳母子倆操著中國口音，但管理站人員說，聽起來不像。

合歡山管理站也說，遊客要露營可選清境的小瑞士或福壽山農場，而山屋或少量露營的像奇萊山等生態保護區，則需要申請入園證，至於合歡山群峰，就歡迎健行踏青。

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