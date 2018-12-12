楊家駿被爆批公文奇慢無比 「猜字小組」天天猜破頭

2018-12-12 07:48

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署長楊家駿被爆假公濟私，用公家資源帶妻子遊山玩水，有同仁加碼爆料，楊批公文速度奇慢無比，有些簡單的事項也懸而不決；且楊批示公文字跡十分潦草，猶如「鬼畫符」，過去曾有人看不懂去問楊，反遭罵破頭，部屬只好組成「猜字小組」天天玩猜謎。

一名移民署官員說，楊常積壓公文，過去曾有部屬拿著急件公文要楊批閱，但當時楊剛開完會在用中餐，他痛罵部屬「沒看到我在吃飯嗎」。一些日常性、內容較為簡單的公文，也經常送到署長辦公室後就「無聲無息」，許多同仁互相討論，甚至臆測楊可能因為公文期限已過，乾脆讓公文消失，「眼不見為淨」。

據了解，楊批閱公文的速度奇慢無比，今年元旦後第一個上班日，因公文批閱要加註日期，跨年後已由2017年改為2018年，無法再拖，當天楊就從辦公室內清出了50多件公文。

一名移民署官員說，楊批示公文的字跡十分潦草，有時還會寫問號、畫線標重點，但部屬根本看不懂；過去曾有人看不懂再去請示，但不是反遭罵臭頭，就是被楊不發一語盯著看，久而久之部屬不敢再問，只能每天組成「猜字小組」一起研究楊的「鬼畫符」。

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