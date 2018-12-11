嘉義大埔登山失蹤 搜救12小時救出1家3口

2018-12-11 08:31

〔記者曾迺強／嘉義報導〕台南市一對夫妻9日帶21歲女兒至嘉義縣大埔鄉西興村三腳南山登山，卻不慎迷路，消、警搜救時，1家3口不斷走動變換位置，搜救人員要求勿移動位置，縮小搜救目標，終於在10日凌晨4點成功救出3人。

嘉義縣消防局及中埔警分局大埔分駐所9日下午4點獲報，在嘉義縣大埔鄉西興村三腳南山有登山客迷路需救援，由於該處是偏僻山區，有許多登山客沒充分準備貿然進入而迷途，消、警不敢大意，連同山青共10多人前往搜救。

大埔鄉西興村三腳南山在大埔鄉跳跳農場上方，農場老闆聽到有人迷途，將營業場所借給警方，成立前進指揮所，搜救人員以該指揮所為中心向上搜索，惟因山區訊號模糊，只能依靠定位追蹤登山客迷途位置。

不過，迷途的3人受困山中而心急如焚，不停走動變換位置，導致搜索行動因而延宕，搜救人員發覺3人不斷移動後，請他們不要再移動位置，才漸漸縮小搜救目標範圍，最終費時12小時許摸黑尋獲陳姓男子（56歲）、陳妻余姓女子（54歲）、陳姓女子（21歲），3人經搜救人員檢視身體均無恙。

陳男說，迷途12個小時終於被救出，實在很幸福，同時也對自己的魯莽，不斷與家人移動位置，讓搜救人員多耗費時間、心力及危險感到後悔。

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