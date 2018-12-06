興中校舍風波 監院糾正宜蘭縣府：重大違失

2018-12-06 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德日前為解決校舍不足問題，宣布停辦興中國中，停辦不成後，強制接管興中部分校舍，想把空間釋出給公辦民營實驗學校使用，並以不配合為由議處興中校長，引起教育團體和學生家長強烈抗議。監察院認為有重大違失，今天通過糾正宜蘭縣政府。

負責本案的監察委員王美玉、仉桂美指出，陳金德為解決公辦民營之「宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校」校地缺乏問題，今年5月宣布停辦興中國中。面對各界質疑，縣府改口表示仍在評估，所以不「強行停辦」興中國中。到了7月，卻以活化閒置校舍為由，接管興中部分校舍。

監察委員王美玉和仉桂美表示，陳金德無視開學將至，要求校方點交廳舍空間，並變更管理機關，漠視教育部指示和縣議會決議，未優先考量學生受教權益，且華德福實驗高中無意進駐，縣府仍態度強硬，辦理過程有欠正當。

另外，縣府以興中校長不配合提出搬遷計畫為理由，把校長移送懲處，未尊重校長權責，有濫用監督權之虞，也是重大違失之一。

監察院認為，宜蘭縣府未凝聚共識就宣布停辦學校，也沒把相關議題送請教育審議委員會討論，爭議發生後遲遲不遴聘委員及召開會議，違反教育事務應多元參與決定的原則，確實不當。

興中國中有4成學子屬於隔代教養、低收入戶、身心障礙等弱勢族群，監察院表示，興中校齡逾50年，與社區的聯繫緊密，近年發展特色教學有一定成績，且少子化是全縣公立學校的普遍現象，興中國中該不該因此廢除仍有爭議。

王美玉、仉桂美指出，地方政府應給予實驗學校足夠的資源支持，但宜蘭縣府允許華德福高中年年增班和改制，卻長期漠視校舍、校地不足的問題；今規劃以興中部分空間作為華德福第二校區使用，明顯不符需求，衍生教學干擾和地方抗爭，實屬不妥，應儘速檢討改進。

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