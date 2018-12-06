法醫身心有無問題 擬改由法務部認定

我國目前考取法醫師執照約有80幾人。（資料照，記者黃美珠攝）

2018-12-06 16:58

〔記者吳政峰／台北報導〕為落實聯合國「身心障礙者權利公約」，消除對身心障礙者的歧視，法務部修訂「法醫師法」，刪除罹患精神疾病不得充任法醫師等字眼，改成有客觀事實足認身心狀況不能執業替代，特別的是，修正案也同時刪除應經由兩位專科醫師評估，改由法務部認定即可。

政府近來全面檢討專門職業及技術人員法規有無歧視之虞，主管「法醫師法」的法務部發現，第5條不得充任法醫師的消極條件「罹患精神疾病或身心狀況違常」，涉及歧視身心障礙者，有修正的必要，日前邀集學界與醫界討論，結論認為改成「有客觀事實足認其身心狀況不能執行業務」較適宜。

惟現行法規規定，身心狀況違常須「經主管機關委請2位以上相關專科醫師諮詢，並經主管機關認定不能執行業務」，與會學者考量醫師如未臨床診斷就做出判斷，可能違反醫師倫理，恐沒有醫師願意接受委任提供諮詢，反出現窒礙難行的問題，建議刪除。

法務部參照「醫師法」，決定改成「經主管機關（法務部）認定」即可；但法務部強調，部內不會逕行認定，未來擬組成一個有學者、專家、醫師等各領域的委員會，專門評估個案法醫的身心狀況適不適合執業，才會符合公平與嚴謹。

修正案將公告至18日，若外界無意見，將送行政院審議。

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