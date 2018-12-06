身障女護母刺死家暴父 10年改判5年2月

2018-12-06 11:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕侯姓男子長期酒後家暴，去年初酒後因修電視，又毆打妻子，領有身心障礙手冊的長女上前勸阻，被打倒在地時，驚慌中持破掉的茶几玻璃揮舞，不慎刺死父親，被地院依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑10年，高雄高分院上午改判5年2月，可上訴。

判決書指出，64歲侯姓男子有酗酒惡習，長期毆打妻子和子女。去年1月4日晚間10時許，侯男酒後因家中電視故障，打電話要求業者儘速維修，在廚房洗碗侯妻表示已約定維修日期，卻引發他不悅，出言辱罵再動手毆打她頭、臉，並持醬油禮盒，朝妻子背部、頭部砸。

長女在房內聽到，前往客廳勸阻，侯男竟惱羞成怒說:「我打妳媽媽不行嗎」、「Ｘ你娘，妳想死我就讓妳死」，隨即揮拳毆打她頭部，再持電視遙控器、電風扇繼續攻擊，甚至舉腳大力踹她身體，致侯女頭部受傷倒坐在客廳沙發旁，並造成沙發前茶几桌面玻璃邊緣破裂。

此時，侯父俯身欲繼續追打，坐在地上的侯女，情急下隨手拾取茶几桌面玻璃1片碎片揮舞，刺中父親侯男胸部、左肩部後方等5處穿刺傷，侯妻見狀驚嚇不已，聯繫大樓管理員呼叫救護車送醫急救不治。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/