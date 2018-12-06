高雄追到屏東查一雙球鞋 女高中生卻不敢領回

2018-12-06 09:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東賴姓男子跑到高市校園偷女高中生球鞋，女學生得赤腳回家，引起家長氣憤，校方擔心竊賊還會入校偷竊，調出走廊影像報警，新興警方今破案逮到賴嫌，賴男疑有香港腳疾屋內瀰漫「異味」，女學生見愛鞋被穿，難過放棄領回。

新興分局今表示，五福二路派出所受理轄內某高中女學生報案，指放在電腦教室外鞋架上的球鞋遭竊；警方原以為是同學穿錯，沒想到調閱監視器發現，一名校外男子在該校電腦教室先是徘徊，趁無人之際偷走女學生的球鞋。

警方循線調閱監視器，鎖定一名賴姓慣竊（21歲）涉嫌重大，但賴男四處以旅館為家，讓警方難以查緝行蹤，警方不久接獲線報，指稱賴男曾出沒屏東的某旅館內，趕忙前往追緝，終於在一間平價旅館內找到賴姓竊嫌。

賴男面對警方質問，原本矢口否認竊盜犯行，直到警方出示監視器畫面後，才向警方坦承是自己所為，賴男供稱，當日是去學校找人，經過電腦教室時，剛好自己鞋子壞了，便從鞋架上「拿」了一雙差不多尺寸的球鞋換上，原以為只是件小事警方不會追查，沒想到員警竟一路從高雄追到屏東來。

但最讓警方頭大的是，賴男疑似有香港腳疾患，房間內瀰漫著濃濃「異味」，員警皺著眉頭，捏著鼻子將賴男帶回所內偵訊，贓物球鞋則用塑膠袋包裹的密不通風，避免「毒氣」外洩沾上，不過，倒楣的被害女學生來到警局，見到自己心愛的球鞋被穿過，又知竊嫌的衛生習慣差，只能搖頭放棄領回的念頭，警方今將賴嫌依竊盜罪函送法辦。

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