軍中人權鬥士黃媽媽孫子遭恐嚇 黑幫亮插槍血腥照索紅包

2018-12-05 17:44

〔記者陳恩惠／台北報導〕追查兒子海軍二兵黃國章落海死亡，成立軍中人權促進會聞名的黃媽媽（陳碧娥），就讀高職二年級的17歲練姓外孫，陳、黃姓同學發生糾紛，練生好意提醒陳生小心，陳生等人報仇時，半途遭警攔查，練生反而遭到陳、黃雙方背後的黑道勢力聯手訛詐，認為因為他通風報信才釀禍，練生與母親（黃女）同遭亮槍恐嚇，還要求付圍事數十萬元紅包，黃媽媽今天到警局報案，涉案的高姓男子到案說明否認恐嚇。

黃媽媽出面控訴，練姓外孫就讀的學中，陳、黃姓學生因故起糾紛，上週在校期間練生聽聞，黃生一方為報仇，找了3部車的人要圍堵陳生，陳與練自國中起就是好友，又是鄰居，為免陳受傷，練好意打電話通知陳生「你要小心安全，對方已經撂人要堵你！」

陳生得知後，想先下手為強，上月30日（週五）晚間9點，帶了5名自稱「四海幫分子」的友人要去找黃生尋釁，6人相約在北捷士林站下方停車場，被人報案「有多名黑衣人聚集」，台北市士林警分局文林派出所擔心轄區有治安狀況，盤查發現6人中有3名未成年，並在成年劉姓男子身上起出折疊刀1把，當場將劉某帶回，警訊後依社會秩序維護法裁罰。

豈料，陳父認為當初要不是練生傳話，通知黃生要撂人，陳生這邊的人也不會被警方攔查，於是找了黃生背後自稱北聯幫「山哥」高姓男子出面協調解決，本月1日通知練生到捷運明德站旁的咖啡廳「喬事」，陳、黃雙方都認為練生要負責，於是找來練生母親（黃女）一起談。

黃媽媽的女兒報案說，綽號「北聯幫山哥」的高姓男子直指，都是練生多事當「爪耙子」打了那通電話才會惹事，還對他們母子倆亮手機中江湖「喬事」砍殺的血腥、受傷照片，旁邊還有黑幫成員拉開外套，露出褲腰上插著的槍枝，要求她必須基於「道義」包個幾萬元紅包出來安撫這些被抓的兄弟們，還要求得給付雙方訴訟官司的律師費用幾十萬元，讓她心生畏懼繼而向黃媽媽訴苦。

黃媽媽在警所外大罵，我外孫是基於陳姓同學的安全，才會打這通電話告知，怎知道會被對方要求給付喬事紅包，處理軍中事務這麼多年，也是要談法、談道理、談是非，這是沒有天理、法律了嗎？

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