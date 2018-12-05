又見中國祈福黨 來台騙婦300萬全被逮

2018-12-05 16:09

〔記者鄭景議／台北報導〕中國廣東的祈福黨又來台詐騙！72歲的周姓婦人，今年5月間在台北市遭中國祈福黨詐騙200萬及黃金15兩，祈福黨食髓知味，8月間又用同樣手法詐騙67歲的蘇女55萬，合計共詐騙300多萬，松山分局警方掌握線報，祈福黨近日又來台想行騙時，一舉逮捕。

警方調查，周女在台北市寧安公園遇上2名中國籍女子，中國女子聲稱認識一名大師可以消災解厄，鼓吹周女一同前往，「大師」要周女拿出家中現金、金飾珠寶等財物來做法，周女竟就將家中200萬現金及15兩黃金，拿出來給大師作法，作法完帶回家才發現已經被偷偷掉包成礦泉水。

祈福黨等人今年8月又在寶清公園以相同手法，詐騙蘇姓女子55餘萬元，初估祈福黨詐騙的現金加金條，約有300多萬，蘇女及周女向警方報案，警方成立專案小組，積極查緝。

警方發現，祈福黨在上月29日再度以自由行及健檢醫美名義來台，於是鎖定他們下榻在西門町飯店，在本月2日早上8時許，趁該批人出門想再度犯案前，將他們全數逮捕。

警方指出，祈福黨的覃姓、陳姓男子、柯姓、梁姓及鄭姓女子，年紀在40歲到50歲上下，全來自中國廣東這個「祈福黨出產地」，來台詐騙已達5次，警方在飯店搜索出新台幣現金11萬元、人民幣等折合台幣約5萬餘元外幣及珠寶名錶一批，覃男坦承3天前才在新店又犯案一筆，但新店警方未接獲報案；已將5人依詐欺罪嫌移送法辦。

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