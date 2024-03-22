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粵菜名店「鍋氣」拒米其林評鑑 聲請釋憲結果出爐

米其林當時挨告，曾透過在台律師解釋，米其林指南至今未曾對鍋氣發表過任何評論。圖為米其林指南示意圖。（資料照）

米其林當時挨告，曾透過在台律師解釋，米其林指南至今未曾對鍋氣發表過任何評論。圖為米其林指南示意圖。（資料照）

2024/03/22 09:30

〔記者吳政峰／台北報導〕位於台北市的知名粵菜餐廳「鍋氣」，其經營者國亨餐飲公司拒絕接受「米其林指南」以「秘密客」方式評比，提起告訴，被法院以「屬可受公評事項」判決敗訴。國亨不服，主張米其林干預營業自由，聲請釋憲，但憲法法庭認為不符合受理要件，日前裁定不受理。

國亨質疑米其林評鑑標準不明確，評論過程不透明、評審員來歷不明，2020年9月間兩度發函給米其林公司，表明拒絕其指派秘密客上門評鑑，卻都未獲回應。米其林的作法極可能妨害主廚、廚師展現餐飲多樣化及文化多元性，而侵害自由人格權。

國亨向台北地院提告，要求米其林不得派秘密客到鍋氣用餐並發表評鑑，或至少在溫姓男子擔任主廚期間，不得做評鑑等行為。但歷審法院均認為這是言論自由保障範疇，「米其林指南」是提供消費者餐飲文化的資訊，與公共利益有關，屬可受公評事項，亦屬憲法保障的言論自由，均判國亨敗訴。

國亨不服，聲請釋憲，主張判決違反憲法第23條比例原則，嚴重干預國亨受憲法第15條及第22條所保障選擇締結契約對象的契約自由、營業自由、一般行為自由、人格權、財產權及憲法第11條所保的言論自由，法院判決應受違憲宣告，乃聲請裁判憲法審查。

憲法法庭認為，綜觀國亨的聲請意旨，只是泛言確定終局判決於解釋適用民法第18條第1項所定「人格權受侵害（之虞）」時，未正確理解憲法權利的內涵，又對基本權衝突存在與否有所誤認，進而執其主觀意見，指摘其憲法權利受嚴重干預甚至完全剝奪。

憲法法庭指出，國亨的主張，並未具體敘明確定終局判決的見解，有何誤認或忽略基本權利重要意義，或違反通常情況下所理解的憲法價值，因而侵害其基本權，屬未表明聲請裁判理由的情形。不符合憲法訴訟法第15條第3項的受理規定，故以一致決裁定不受理。本案由憲法法庭第三審查庭負責，成員為審判長大法官許志雄、大法官楊惠欽、大法官陳忠五。

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