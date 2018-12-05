開人生第一輛新車太忘我 「小蝙蝠」也讓他人生首度進警局

2018-12-05 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕剛滿20歲的張姓年輕人最近剛買人生第一輛新車，上週開車攜毒外出兜風，途中邊拉K邊使用手機與友人聊天，因聊到太忘我連巡邏警方出現車旁都渾然不知被攔查，警方聞到K毒異味檢視車內，發現駕駛座遮陽板有破損，掀開發現裡面竟藏有一包「小蝙蝠」包裝的毒咖啡包，除了讓張男人生第一次進警局，訊後也將全案依毒品罪嫌送辦。

台中市警局保安大隊第一中隊當晚巡經文心路，發現前方一輛三菱轎車連續變換車道卻都未打方向燈趨前準備攔查時，發現張姓駕駛邊開車邊使用行動電話，可能是聊到渾然忘我對巡邏警車視而不見，連警車出現在車旁仍不自知，隨即超前示意他路邊停車受檢。

此時只見張男神情緊張，一搖下車窗就聞到車內飄出的濃濃K他命臭味，隨即在駕駛座的遮陽板後方發現有破損處，警方直覺有異掀開檢視，果然起出一包含有甲基卡西酮成分的「小蝙蝠」包裝毒咖啡包帶回偵辦。

張男在警訊中供稱，該輛自小客是最近剛買的新車，也是人生中第一輛，稍早開車外出兜風與友人以手機聊天聊到忘我，才會連警車在車旁都渾然不知，但對於毒品如何取得的過程交代不清，說詞前後不一，警方則在訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源。

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