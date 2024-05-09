彰化鹿港男三角錐佔車位 一句「外地人不要跟本地人爭」引爆戰火

警方強調，在道路白線內擺任何東西佔用都屬違法。（民眾提供）

2024/05/09 23:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮黃姓女子昨晚將路邊放置的三角錐移開，把車停好後，對面許男一句「外地人不要跟本地人爭」引發爭執，警方到場強調，道路擺放物品佔用就是違法，才讓雙方平息怒火，不過黃女今天取車時，發現左後輪前方有鐵釘，直說這實在太奇怪了。

鹿港派出所表示，這起疑似因交通錐佔用路邊停車位的糾紛，雙方各執一詞，當場告知路邊停車位屬公眾使用，不可以擺放物品佔用，不然就違反法令，由於當下沒有發現違規，雙方也不提出訴訟，警方排解糾紛，雙方就各自離去。至於黃女提出在輪胎旁發現鐵釘一事，將會調查釐清，如果有民眾提供相關證據並提出法律告訴，會依法受理並移送彰化地檢署偵辦。

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黃女透露，她目前在鹿港工作，所以就在鹿港鎮港后路一帶租房子，昨天晚上6時許，因為看到港后路旁的白線內有放三角錐，就把三角錐移開，把車停好，隨即就有婦人前來表明「不許停」，因為三角錐是他們放的，兒子只是開車去加油而已，等一下就要回來了。

黃女表示，她認為在路旁合法停車是民眾的權益，但對方也堅持其立場，只好報警，在等警方到場前，婦人的兒子一句「外地人不要跟本地人爭」，讓她覺得非常不合理，大家都是台灣人，合法停車還要分本在地人、本地人。

黃女指出，直到警方到場說明道路擺放物品佔用就是違反法令，對方才離去。而她在離開前特別把車子四周拍照，但今天上午要取車時，卻發現左後輪的前方有鐵釘，這實在太奇怪了。

不過，對於黃女鐵釘的說法，婦人否認到底，婦人強調，放三角錐是因為水溝蓋曾經被偷過，才會用三角錐放在水溝蓋上，不是為了佔車位。

鹿港鎮爆發交通錐停車口角，婦人稱水溝蓋曾被偷，才會放交通錐。（民眾提供）

黃女移開道路白線內的交通錐停車，隔天取車發現左後輪下方有鐵釘。（民眾提供）

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