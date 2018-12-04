笨賊行竊掉證件 落網嚇到「挫賽」

2018-12-04 12:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，芮男因搶案被法院羈押才剛出來2個月，仍不知悔過到處行竊，手法笨拙還掉證件，警民合作逮人，落網嚇到「挫賽」。

楠梓警分局加昌所昨接獲楊姓民眾報案，他持手機以遠端監控查看家裡狀況，赫見竊賊竟闖入樂群路住家，線上警網火速趕往現場，赫見竊賊偷了1瓶米酒，民眾發現當街追逐小偷，警民合作當場逮人，合力將竊賊壓制在地。

警方查出竊賊是芮男（45歲，有毒品、竊盜前科），他見警緊張過度，當場嚇到「挫賽」在褲子上，今年10月才於楠梓區偷車，再犯下1起搶奪案，被法院羈押才剛出來，沒想到仍不知悔過。

警方清查芮男上個月22日於楠梓1家雜貨店，佯裝要換錢之際，趁老闆不備，竊取收銀台內1000元，過程中因緊張遺落自己的皮夾，皮夾內有證件還有1000元，老闆報警笑稱這種賊真的笨得可以，偷了1千元還掉了皮夾與錢，真是白努力一場。

警方更查出芮男上個月27日騎乘腳踏車至1處民宅，趁屋主外出之際，竊取桌上現金7000元，整個過程被監視器全都錄，芮男百口莫辯認罪，警訊後將他依竊盜等罪嫌送辦。

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