情敵撞見大打出手濺血 撞車巨響被誤為槍擊

台南市安平區育平四街發生情敵打架案，警方到場處理。（記者王俊忠翻攝自臉書爆料公社）

2018-12-02 16:39

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子2日清晨喝酒後開車載酒店上班的女友回到台南市安平區租處，在大樓前遇見女方現任邱姓男友正在等候，情敵見面分外眼紅，加上酒精催化，兩人大打出手，邱男持球棒猛毆陳男，陳男駕車逃離時撞上路邊水泥柱發出巨大聲響，驚動鄰居報警，有住戶以為有人開槍、po上網路。警方訊後依公共危險罪嫌將陳男送辦；兩男並互告傷害。

警方對此也上網澄清純粹是打架案，絕對沒有開槍情事，希望網民別再亂傳了！

20歲的李女在台南市區1家酒店上班，目前跟30歲的邱男交往，她2日清晨6時許下班已喝的醉醺醺，卻找42歲、同樣喝酒的前任陳姓男友開車載回家，李女並打電話告知邱男不必接送，引起對方心生猜忌。

陳男開車載李女回到安平區住處，卻在大樓門口遇上怒氣沖沖的邱男質問女友是否劈腿？邱與陳兩男一言不合，邱即拿球棒毆打陳男，把陳打的頭破血流，兩人扭打成一團，在李女勸阻下，陳男負傷欲駕車離去，情急下卻撞上路邊水泥柱、發出巨大聲響。

因為安平區日前才發生槍擊案，2日清晨育平四街又傳出巨響，被驚醒的民眾以為又有人開槍，嚇得無法入眠，並從大樓窗口拍下雙方爭執照片上傳網路，並趕緊報警。

警方到場處理、得知是情敵打架糾紛，沒有開槍情事，陳、邱兩人互告傷害；另陳男酒測值0.6涉喝酒後駕車，以公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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