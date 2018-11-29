扶車禍傷者起歹念A勞力士 變賣29萬到酒店爽花

警方昨晚逮獲陳男，並追回15萬元贓款。（記者方志賢翻攝）

2018-11-29 17:08

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名56歲陳姓男子日前行經前鎮區中山、一心路口，見劉姓男子騎機車遭轎車撞倒受傷，陳男幫忙攙扶劉男送醫時，趁機竊走劉掉落地上、價值29萬元的勞力士「紅蟳」名錶，陳賣掉名錶連2天到酒店花了14萬元，警方透過行車紀錄器逮獲陳，追回15萬元贓款，訊後依竊盜罪送辦。

警方表示，本月26日下午1時許，68歲劉姓男子騎機車經前鎮區中山路、一心路口，與34歲楊姓女子駕駛轎車擦撞，劉男受傷倒地不起，現場多位民眾協助劉男送上救護車就醫。

劉男送醫後，家人發現他手上勞力士手錶遭竊報警，一度懷疑現場一位戴帽子阿婆竊走，經警方透過轎車行車紀錄器畫面，發現竊嫌不是阿婆而是另名56歲陳姓男子（有毒品、竊盜前科）。

警方發現陳男當時騎車經過，透過車牌查出陳男身分，昨晚到陳男住處逮獲他，並追回花剩下的15萬元贓款，他坦承當天經過一心、中山路口，看到劉男車禍倒在地上，手上名錶鬆脫掉落地上，他幫忙扶起劉男後，趁機竊走手錶。

陳男說，他拿著名錶到鹽埕區某手錶行變賣，一問之下才知道是勞力士「紅蟳」名錶，賣了29萬元，連續2天就去酒店花了14萬元。

前鎮警方在48小時內抓到真凶，被害劉男家屬也在網路上感謝前鎮警方辦案有效率，抽絲剝繭找到竊嫌，由於被害人家屬一度懷疑現場好心阿婆，並po照片協尋，確認阿婆是無辜的，趕緊po文向阿婆道歉。

警方呼籲民眾幫忙車禍不可心生歹念，一時的順手牽羊必須付出法律的代價。

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