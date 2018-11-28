這少女童年好悲慘... 阿公強迫口交、弟弟出手摸胸

2018-11-28 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕新北市有名現年16歲的少女，在8歲及16歲時遭祖父猥褻身體、強迫口交，沒想到開庭期間，又揭露其弟的狼行，最後前者被判9年徒刑，後者則遭少年法庭裁定訓誡。

《蘋果日報》報導，少女父母10年前離異，父親取得兒女撫養權但卻不久中風，少女和其弟便由祖父母接手照顧，4人共睡一房。孰料少女8歲時，祖父要求她口交，且結束後用100元打發，待少女11歲時，祖父狼性故發，強行摸少女胸、下體和強迫口交，事後經學校師長發現，該名祖父被起訴。

開庭時，祖父否認犯罪，祖母也聲稱不知情，育栽贓少女說謊，逼得少女情緒不穩，甚至自殘，但經一連串指證和調查後，法院認為少女不可能說謊，且少女祖母為丈夫的辯詞與事實違背，因而採信少女說詞，將該名祖父依對未成年性交、強制性交罪共判處9年徒刑，全案可上訴。

此外，法院在調查期間，意外發現少女弟弟曾拿走姐姐，並要求讓他摸胸後，才肯歸還手機，因此其弟被少年法庭裁定訓誡，須假日生活輔導。

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