高職生學黑幫 宿舍開香堂、蓋棉被踹打同學…

台東某高職傳出學生在宿舍內被蓋棉被踹打。（翻攝自黑色豪門企業臉書）

2018-11-23 10:56

［記者張存薇／台東報導］選戰激烈，台東校園也傳出2起校園暴力，1所國中傳出2位學生在教室內互毆好幾分鐘，當時並沒有老師在場，經同學勸阻才分開2人，另1所高職疑似男學生在宿舍開香堂、蓋棉被被打，均被人拍成影片上傳臉書，造成軒然大波。

某國中學生在教室內打架，原本只是互相壓制，沒想到打到後來越來越激烈，兩人互相揮拳及叫囂，同學一再阻止，才把學生勸開，不過又引發第二波衝突，同學再拉開兩人。

縣教育處副處長魯玉玲表示，國中案經查是學生在前一天已有言語衝突，老師雖有輔導，但22日早上兩人又衝突，因為學校延遲通報，將會追究相關責任，學校正進一步釐清狀況，也會加強學生輔導，呼籲大家遇到霸凌、暴力狀況，趕快通報老師處理。

至於高職案，學校秘書鍾學明說明，昨晚為住校生舉辦慶生會，因為在男生宿舍舉行，慶生會後疑似因善後整理工作、同宿舍學生起摩擦，出現模仿開香堂的處理情節。

他說，今早詢問學生，這幾位學生互動正常、打打鬧鬧，根本不知道不當行為引發風波，會再加強宣導。

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