涉幫議員候選人選票！嘉義市2樁腳交保 嘉縣1樁腳聲押

2018-11-21 22:28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義地檢署獲報，黃陳姓樁腳上個月涉以每票1000元向熟識選民買票，要求支持嘉義市西區某議員候選人，另名游姓樁腳也涉嫌在6月間，以每票1000元請熟識選民投票支持西區某議員候選人，今天（21日）由檢察官王振名指揮嘉義市警察局刑警大隊、第一分局查獲，分別查扣1萬2000元、1萬5000元賄款，依違反公職人員選舉罷免法送辦，檢察官複訊後認為犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知各以8萬元交保。

嘉義縣今天也傳一起議員賄選案，李姓樁腳涉嫌以每票500元，替第二選區某議員候選人買票，檢察官李鵬程指揮嘉市警調將李某帶回，查扣1萬6000元賄款，檢察官複訊後，認李某犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，將李嫌聲押禁見。

檢警調另查獲林姓及劉姓樁腳涉嫌在上個月以每票500元，幫新港鄉某鄉民代表候選人買票，林嫌被檢方認為犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院聲押禁見，劉嫌訊後請回。

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