4歲遲緩兒全身燙傷亡 單親媽被聲押稱：沒錢送醫

4歲男童日前全身多處燙傷被送醫急救後不治。圖為中國醫藥大學附設醫院。（圖擷取自google地圖）

2018-11-21 13:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名有發展遲緩現像的4歲男童，日前全身多處燙傷被送醫急救後不治，檢警昨天解剖遺體後，認為男童的林姓母親明知兒子嚴重燙傷卻未及時送醫，導致憾事，今天依涉嫌遺棄致死罪嫌聲押，社會局同時介入了解是否有受虐情形。

這起憾事發生在本月17日，與丈夫離婚的28歲林女育有3名兒子，仍與前夫及兒子一起在北區租套房同住，當天林女發現二兒子全身燙傷，未送醫治療，一直到前天凌晨發現他突然沒了呼吸心跳，雖緊急打119求救，並將兒子送往中國醫藥大學附設醫院，但經急救仍不治。

警方獲報帶回林女釐清案情，林女說，二兒子是早產兒，有發展遲緩現像，身高84公分，體重12公斤，比一般同年齡男童較輕，且表達能力不佳，當天因為兒子自己放熱水泡澡，造成包括臉、胸部和背部燙傷，發現時有沖水並擦藥做初步處置，但因兒子表達有困難，也不知道燙傷到底多嚴重，加上沒錢送醫才延誤，否認虐待兒子。

警方偵訊後報請檢方相驗，同時通報社會局志工介入了解，昨相驗解剖遺體後，初步未發現男童有受虐情形，但檢察官認為林女見兒子嚴重燙傷卻未及時送醫急救，今天依涉嫌遺棄致死罪嫌聲押。

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