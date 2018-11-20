警嫖完摔成植物人 落跑酒店妹遺棄致人重傷罪判緩刑

2018-11-20 12:16

〔記者楊國文／台北報導〕呂姓女子和警察王姓男子到旅館性交易，不料王因喝醉滑倒後腦撞擊地面倒地不起，呂見狀未找人急救、也未打119報案，竟一走了之，王被發現送醫成植物人，一審依有救護義務的遺棄致人重傷罪判呂女4年。高等法院審理時呂女指2人只有性交易，她無扶助照顧王的義務，且已和王的家屬和解，請求判她緩刑，高院今變更法條，改依「無義務者」的遺棄致人重傷罪，輕判呂女1年6月、緩刑5年，並撤銷羈押，諭知5萬元交保。檢方可上訴。

高院合議庭宣判後指出，呂女已和被害人家屬以100萬元達成和解，家屬同意給予她緩刑，呂女對遺棄被害人的犯行也承認，因此改依較輕的遺棄致人重傷罪判決，依此法條293條第2項規定，處3年以下徒刑。呂女聆判後，淚眼汪汪向合議庭道謝，還押未回答媒體提問。

判決指出，呂女是酒店領檯人員，王男（43歲）2016年1月22日到酒店消費，和呂女談好性交易，兩人隔天凌晨3時相偕住進旅店性交易。上午8時，王因喝醉在浴室嘔吐後，滑倒頭部撞地，鼻孔流血，倒地不起，地面有大量血跡。

呂女發現王仍能對話，但無法起身，一度打電話向櫃檯求助，但後來改變心意，對櫃檯人員改口說「我們可以自行處理」，打發職員離開，但卻未替王求救，也未打電話叫救護車，下午6時擅自離去。

隔天中午，房務人員才發現王倒臥浴室，雖送醫仍因顱內出血等緣故，變成植物人。案發後呂女被通緝到案，辯稱當時太緊張不知所措，才會離開。

台北地院認為，呂女和王男有性交易契約關係外，明知王傷重失去意識，屬無自救能力之人，卻獨目離去，致王延誤救治，依刑法294條第2項「遺棄致人重傷罪」，判4年徒刑。