酒駕狂飆釀1死2傷 北檢依殺人罪聲請延押肇事男

郭姓男子撞毀路旁一大片雨遮。（記者劉慶侯翻攝）

2018-11-19 11:51

〔記者錢利忠／台北報導〕23歲郭姓男子於今年中秋節前夕，涉嫌酒駕肇事，造成1死2傷慘劇，台北地檢署調查，郭男的酒測值高達1.29毫克，認為他不顧其他用路人安全，酒駕上路狂飆，有殺人的不確定故意，今年9月23日依殺人罪聲押郭男獲准；因郭男2個月的押期將屆，但相關鑑識報告尚未出爐，檢方已聲請延押，台北地院本周將開延押庭審理。

今年9月22日晚上，從事服務業的郭男與友人在景美KTV歡唱喝酒，幾杯黃湯下肚後，隔天凌晨返家時竟酒駕上路，還在台北市基隆路三段狂飆，先後追撞3輛機車，再撞毀路旁整排鐵皮雨遮，直到車輛嚴重受損無法行駛才停住，造成1死2傷慘劇。

被酒駕的郭男撞飛，重傷送醫的45歲陳姓女騎士，因顱內出血、脖子頸椎、脊椎、肋骨斷裂、骨盆腔粉碎、氣胸、內出血、大腿20公分開放性骨折，搶救延至事發當日中午，仍不幸過世。

陳女的弟弟曾到臉書社團「爆料公社」貼文，指郭男家屬後續有到姊姊的遺體前討論賠償問題，但他卻是聽到郭男父親態度輕佻的冷笑幾聲，讓他覺得「不知道面對的是什麼樣的肇事者家屬」，憤而在網上痛斥：「我只想請問，我們死者家屬的心情呢？我們全家人的心都碎了....碎到支離破碎如同我敬愛的姊姊一樣....」

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