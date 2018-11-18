強化犯罪被害人保護 尤伯祥：國家需投入資源

2018-11-18 12:45

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院日前舉辦「促進犯罪被害人權益保護及修復式司法」公聽會，會中邀請專家學者進行討論；台灣刑事辯護律師協會理事長尤伯祥表示，對於犯罪被害人的保護無庸置疑，重點是國家願意投入多少資源；時代力量立委黃國昌則以自身經驗為例，敘述美國對於犯罪被害人的實際作為。

立院司法及法制委員會日前邀請法律系教授、律師、檢察官等學者專家，針對現行法律對犯罪被害人的保護是否足夠？犯罪被害人於刑事訴訟程序中真正的需求為何？相關法規有哪些需要修正的地方？以及針對司法院去年底公布「犯罪被害人訴訟參與制度及保護規定」的刑事訴訟法修正草案，發表建議。

尤伯祥指出，對於犯罪被害人的保護無庸置疑，但需投入資源，否則一切都是空談，比如說增加被害人補償金，或生活各方面的療癒，這些都需要資源，也是必要的，修復式司法也需要資源，這要問國家願意投入多少資源來做。

針對讓被害人訴訟參與部分，尤伯祥則認為本末倒置；他說，就訴訟來說，被害人想要了解資訊，他同意透過柔性司法的方式處理，但不應「跳到擂台上跟被告決鬥」，這樣的參與，是讓被害人成為實質主體來詢問被告，等於是0.75個檢察官，「這真的是被告想要的嗎？」這也違反無罪推定原則。

黃國昌則說，如何強化犯罪被害人權益保護，無疑是接下來需努力的目標，他自己在台灣、美國都曾落於被害人的地位，他的感受差別非常大。

黃國昌指出，他從美國回台任教後，有一次調查局跟他說，美國的FBI想要跟他聯絡，指有人冒用他的身份，在紐約開律師事務所，因此他成為了犯罪被害人，從那一刻開始，對於整個司法程序，包括將冒用他身份的人起訴、科刑，何時要入監，在每個階段，他都接受到完整的通知。

黃國昌表示，美方有建立一套系統，身為被害人的他則有一組ID，進入系統後他可以知道完整的程序，雖然他不能在一些程序中表示任何意見，他也沒必要飛到美國去，但他擁有很便利表達意見的機會是被確保的，這也許是我國未來努力的目標；針對現行的被害人補償制度，他則認為，應思考有無發揮應有的效率。