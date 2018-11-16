父親幫兒子買票收押 又爆行賄百名村鄰長

2018-11-16 19:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名施姓縣議員候選人的父親為求兒子當選，日前涉嫌以現金30萬元綁樁，以每票500元行賄選民，檢警發動搜索，3名樁腳坦承，施父則否認行賄，至今仍遭羈押禁見，然而行賄不只如此，檢警再接獲檢舉，施父在兒子9月成立競選總部之前，透過選區百餘名村、鄰長，以發送邀請卡之名給付工作費5000元與1000元，金額高達10多萬元，形同集體買票，已有多名村、鄰長坦承收賄，涉買票犯行再添一件。

彰化地檢署接連收到檢舉，施姓議員候選人父親除以現金綁樁，另以發放工作費之名、行現金賄選之實，亦涉嫌違反公職人員選舉罷免法，指派檢察官余建國指揮縣刑大偵二隊偵辦，昨見時機成熟，由主任檢察官吳宇軒、楊仕正率隊指揮縣刑大、彰化、員林、北斗、鹿港、溪湖分局執行搜索傳喚，昨今2日共傳訊百餘人次到案說明。

檢方調查，施父透過選區內某鄉的各村村長，轉托各鄰鄰長，假藉幫忙代發其候選人兒子競選總部成立大會的邀請卡給轄區住戶，因此獲得形式上為工作費，實際上為買票賄款5000元、1000元現金，總金額高達10多萬元。

檢方表示，該情資顯示村長工作是把邀請卡給鄰長，就獲5000元，鄰長則要發放給村民，可獲1000元，實際搜索發現，多名村鄰長家中留有多張空白邀請卡，發放只是幌子，且選舉工作費有一定程度的報酬，走到巷子口發幾張邀請卡就拿千元報酬，不符比例，連日訊問已有多名村、鄰長坦承轉發或收受工作費，分別諭知釋回或交保2、3萬元不等之處分。