免費載人返鄉投票恐違選罷法 租賃車司機不開了...

2018-11-16 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名自稱住在桃園的租賃車公司甘姓男子，上月21日在臉書粉絲團表示，他將在本月23日下午在台北車站召集10輛租賃車，免費載北漂青年回南部投票，遭民眾質疑有違反選罷法之嫌，警方介入調查，甘男到案後決定取消所有免費專車。

一名32歲的甘姓男子上月在臉書粉絲團表示，將在23日下午提供10輛車，免費載北漂青年返鄉投票，儘管男子強調「表示無論支持任何政黨都歡迎」，但也提到「內心非常羨慕高雄有韓國瑜可以選」，遭民眾檢舉涉嫌違反選罷法，期約賄選，具狀向台北地檢署提出告訴，檢方受理後，指示北市警中正一分局進行了解調查。

警方派員前往甘姓男子桃園住處探訪，但對方不在，隨後甘男在臉書上表示將向警方報到，便逕自向中正一分局到案說明，由於甘男的作為尚未發生，警方只能進行道德勸說，表示恐涉及違反選罷法和行賄罪部分，今日凌晨已將對方請回。

警方指出，提供無償車資，且提及特定候選人，有涉及行賄罪和公職人員選舉罷免法之虞；甘男今晨在粉絲團表示，警方向他告知可能會產生的麻煩，同時釐清2件冒名竄改返鄉專車發文的案情，「為避免更多不必要的麻煩，11/23本人和所有愛心司機取消免費返鄉專車」，對於造成警方與司機同仁的困擾，甘男表達歉意。