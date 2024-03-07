3/7 今彩539、威力彩頭獎均摃龜

今晚開獎的第113000058期今彩539、第113000020期威力彩頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/03/07 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月7日）開獎的第113000058期今彩539、第113000020期威力彩頭獎均摃龜。

第113000020期威力彩中獎號碼為「第一區：03、11、13、17、20、27，第二區：02」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共236注中獎，每注可得4000元；陸獎共1637注中獎，每注可得800元；柒獎共2895注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5454注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬375注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5315注中獎，每注可得100元。

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第113000058期今彩539中獎號碼為「02、06、20、23、36」，頭獎摃龜；貳獎共214注中獎，每注可得2萬元；參獎共6535注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6785注中獎，每注可得50元。

第113000058期39樂合彩中獎號碼為「02、06、20、23、36」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共288注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1069注中獎，每注可得1125元。

第113000058期3星彩中獎號碼為「353」，壹獎共90注中獎，每注可得5000元。

第113000058期4星彩中獎號碼為「2288」，壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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