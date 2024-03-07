吸毒30年妄想「你看我嘸」 一刀殺害鄰居判賠680萬元

吸毒衍生幻想的蔡男殺害鄰居，民事部分判賠680萬元，圖為案發現場。（民眾提供）

2024/03/07 22:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓男子從20歲起吸毒，毒癮長達30年，衍生幻聽、妄想等症狀，2022年他認為鄰居王姓男子瞧不起他，「看我嘸（看不起我）」，一刀刺殺王男，隨即打電話報警自首，刑事部分，一審依殺人罪判刑14年，二審卻減刑為12年，民事部分，死者父母與兩名兒子共4人索賠約880萬元，在監執行的王男宣稱有誠心賠錢，台中地院判決他應賠償680萬元，可上訴。

判決書指出，20多歲起染上毒癮，現年50多歲的台中市蔡姓男子，前科累累且吸毒長達30年，因長期施用毒品，有幻聽及妄想等症狀，他自認鄰居王男瞧不起他，去年4月16日傍晚，見王男騎機車返家，他從住處大門持刀奔出，用料理刀猛力刺入王男背部，深度約11公分，王男倒地不治，他隨即打電話向警方自首。

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蔡男偵訊時宣稱，「你看我嘸（王男看不起我），我就做給你看......，我就是憤慨才會這樣」，台中地院一審依據殺人罪判刑14年，不過，高等法院台中分院二審卻認為，他因施用毒品海洛因、安非他命衍生幻想等症狀，行兇時辨識行為違法等能力顯著減低，減刑2年改判12年。

民事部分，死者的父母與兩位兒子，索賠精神慰撫金各200萬元，以及醫療費與喪葬費等近880萬元，蔡男宣稱有誠心賠償，但他目前在監服刑，只能先以勞作金賠償，將來出監後，再工作賠償。

台中地院認為，精神慰撫金部分，4人各索求200萬元太高，以150萬元適當，據此判決蔡男應賠償近680萬元，可上訴。

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