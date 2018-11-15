男遭虐死丟包馬偕醫院 3嫌收押抗告被駁回

2018-11-15 16:31

〔記者楊國文／台北報導〕42歲男子張大偉遭凌虐致死丟包馬偕醫院，蕭恩傑、石尉廷、林庚緯3嫌落網辯稱，是因為張大偉誣賴有人A錢引起口角所致，但檢警查出，張男在外有2000萬元債務，不排除兇嫌疑討債不成，憤將張男痛毆致死，將3嫌聲押禁見獲准。蕭等3人不服，提出抗告，高等法院認定3嫌涉傷害致死罪嫌重大、且有串證之虞，均裁定駁回抗告案確定。

檢警調查，張大偉在10月30日凌晨1點多，遭人凌虐毆打，塞入休旅車後車廂，先載到慶生醫院被拒，後轉到台北馬醫院急診室外棄置時，張男已死亡，涉案4嫌旋即趁亂駕車離去；警方獲報後根據車籍資料與監視器畫面追查，鎖定26歲男子石尉廷、21歲蕭恩傑和24歲男子林庚緯涉重嫌，循線逮捕3嫌。

蕭恩傑等嫌犯落網後聲稱，當時他們與張男在台北市忠孝東路一棟大樓內玩「大老二」，張男輸了3萬5000元後不認帳，還反咬蕭男偷他車上的錢。他們和張男互相推擠拉扯，期間，拿現場的鐵椅子和徒手毆打張男，張男氣喘發作，眾人才嚇得將他送醫。

但檢警查出，蕭男等人是賭場員工，不排除是張男積欠約2000萬元債務，有人指使向張男討債，而將他毆打致死，向北院聲押獲准。蕭男3嫌不服，向高院提出抗告。

高院認為，蕭男等人僅坦承傷害犯行，因張男氣喘發作，還將他送醫，抵達醫院時還有心跳，否認傷害致死罪行，但檢警調查發現張男到院已無心跳呼吸，共犯等人供詞避重就輕、掩飾真實身分外，還刻意變裝、丟棄行動電話，已有湮滅證據重嫌，加上尚有全案多位共犯未到案，明顯有串證嫌疑，認定一審裁定羈押3嫌有理由，今均駁回抗告案確定。