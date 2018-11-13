這麼巧都約這？要砍網友的誤砍來討債的 害人差點沒命

黃嫌（紅衣）、林嫌（黑衣）等人被警方移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

2018-11-13 17:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕21歲丁姓女子欠26歲蔡姓債主6萬5千元，兩人相約在新北市新北市新莊區後港公園談論債務清償，但蔡男一進公園就被林男持鋁棒K後腦杓、背部也被黃男持西瓜刀砍一刀，幸送醫搶救後才撿回一命，新北地檢署調查本案其實是烏龍一場，林、黃男當晚是與另名網友相約談判，誤把蔡男當成是網友，今依殺人未遂罪起訴兩人，丁女遭控教唆殺人未遂罪嫌部分不起訴。

起訴指出，21歲黃男與吳姓網友有糾紛，兩人常在臉書互嗆，9月19日晚間，兩人透過臉書私訊相約在後港公園談判，黃男隨即找林男撂來其他9名男子助陣，其中一名男子當晚獲丁女電話，表示「我欠蔡男6萬5千元，他說不還就要叫我去酒店上班」，欲向男子借款還債，男子因人在後港公園，要丁女帶蔡男到該公園談論還款。

同日晚間11時許，蔡男一下車遇到男子就問「是誰要講這件事？」對方回答：「我不知道你在講什麼，你去問公園裡面的人比較清楚」，蔡男只好再往公園裡面走，未料就聽見有男子大喊：「對方來了！」林男就拿鋁棒K蔡男後腦1下、黃男也拿西瓜刀朝蔡男背部揮砍，接著眾人紛紛落跑，蔡男倒地失去意識，送醫搶救後才撿回一命，蔡男清醒後認為是丁女教唆兩人砍他，怒而提告。

庭訊時，林、黃男均表示砍錯人；丁女也否認教唆，檢方勘驗臉書訊息，丁女並未與男性友人談到要殺害蔡男，加上林、黃男供稱不認識丁女跟蔡男，認定丁女罪嫌不足不起訴，依殺人未遂罪嫌起訴林、黃男。

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