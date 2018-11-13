涉嫌買票 苗栗市代候選人羈押禁見

苗栗警調單位在江姓候選人車輛內扣得疑似賄選的現金13萬5000元。（記者彭健禮翻攝）

2018-11-13 12:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署昨天指揮苗栗調查站及苗栗警分局，查獲尋求連任的無黨籍苗栗市江姓市民代表候選人及古姓男子、江姓男子涉嫌以現金賄選，並在江的車內起出13萬5000元，帶回選民16人進行調查，有選民坦承收受古姓及江姓樁腳500元賄款，惟江姓候選人及江姓樁腳均否認賄選，因有串證之虞，檢方將3人聲請羈押，經法院裁定古姓樁腳、江姓樁腳均以10萬元交保並限制住居；江姓候選人則於今天上午被裁定羈押禁見。

苗栗地檢署於9月下旬接獲檢舉，指稱尋求連任的苗栗市江姓市代候選人夥同樁腳古男、江男涉嫌以每票現金500元賄選，尋求選民支持其當選市民代表。

檢察官立即指揮苗栗警分局、苗栗縣調查站組成專案小組進行蒐證，昨天持苗栗地方法院核發的搜索票兵分多路執行搜索。

苗栗警調單位在江姓候選人車輛內，扣得疑似賄選的現金13萬5000元，並約談江姓候選人、古姓、江姓樁腳及選民16名到案，有部分選民坦承，古、江2名樁腳確有以現金買票並請託支持當選等情事，並當場主動交出買票現金。

惟江姓候選人及江姓樁腳均否認賄選，江姓候選人指稱車內所查獲的現金是選舉正常開銷用途，不過古姓樁腳則坦承替江姓候選人買票，案由檢警調擴大偵辦中。