到馬祖視察防堵非洲豬瘟 陳明通：大敵當前

2018-11-11 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕大陸委員會主委陳明通今（11）日前往馬祖巡視小三通及非洲諸溫防疫工作。陳明通表示，非洲豬瘟死亡率可達100%，相關部會應以「大敵當前」的態度嚴陣以對。

根據陸委會新聞稿，陳明通表示，由於中國非洲豬瘟已影響福建莆田，距離馬祖、金門距離甚近，表示病毒透過小三通侵入的危險提升，而非洲豬瘟是惡性傳染病，致死率近乎100%，相關部會應以「超前部署」、「大敵當前」的謹慎態度，防止病毒傳入。

陳明通在連江縣港務處林志豐的陪同，前往白沙港和福澳港小三通入境通關查驗區，親自了解旅客查驗、防檢疫、安全檢查等實際情形，慰問檢疫單位同仁，並勉勵眾人防疫如同作戰，需嚴謹落實相關工作。

陳明通表示，政府對於小三通先試先行的態度並未改變，也關切馬祖的經濟發展，對於馬祖居民關心的小三通往來事項，，包括航運業者虧損補貼制度化、設籍馬祖的漁船許可航行至大陸地區、陸客團體旅遊人數限制等議題，行政院已於7月17日修正發布「試辦金門馬祖與大陸地區通航實施辦法」，希望透過放寬規定，幫助離島地區產業及觀光發展。

他也表示，由於馬祖和中國為至鄰近，在交流放寬後，關於防疫及安全管理等環節也需同步加強，以免衍生相關問題。

陳明通此行也與當地陸配居民來往互動，並傾聽陸配居民們馬祖所遇到的生活難題，希望他們能夠順利融入在地生活。