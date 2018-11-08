彰化掃黑逮到統促黨幹部 選舉場充人頭1人領1千

竹聯幫成員暴力討債手段兇殘，押人讓被害人心生畏懼，交付財物。（圖記者張聰秋翻攝）

2018-11-08 18:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣警察局刑警大隊今天執行選前掃黑行動，兵分11路在彰化縣、雲林縣抓人，逮到10男、1女，全是竹聯幫成員，其中，更有2人是竹聯幫主要幹部，有1人是幹部親信，警方不僅搜出中華統一促進黨制服背心，更搜出中國五星旗，同時查出，統促黨要求成員參加選舉造勢場，穿統促黨背心制服參加，活動結束每人可領1000元車馬費、加油費。

淨化選前治安，全國接力掃黑任務，彰化警方監控3個月，掌握33歲男子蔡秉叡（竹聯幫地虎堂雲虎會長）和24歲呂金霖（竹聯幫地虎堂斌勢分會會長）為首的組織涉嫌暴力討債，也參加選舉造勢活動，今天時機成熟展開收網，帶回蔡男和呂男在內共11名成員到案，同時查扣印有竹聯幫地虎企業T恤、彰虎慈善會及統促黨贏政黨部背心、商業本票、借據、被害人身分證、木劍及棒球棍等證物。

警方同時在成員住家搜出中國五星旗，落網成員中，29歲許書銘與蔡男和呂男互動頻繁，警方懷疑五星旗使用在參加選舉造勢場合，揮旗拉抬氣勢，更查出，在組織規定中，小弟只要參加選舉場或公祭場合，身穿統促黨背心揮五星旗，每次可領1000元車馬費當酬勞，選舉場合以中部縣市為主。

警方指出，蔡男為統促黨成員，平日除與幫內成員以高利貸放為業外，也會率領幫眾參加街頭的鬥毆事件，對於貸以重利的被害人，言詞恐嚇被害人或揚言對其家人不利，讓被害人心生畏懼，進而交付財物，若被害人不服從，更會遭到強押毆打。

全案目前仍由警方依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇、妨害自由等罪嫌擴大偵辦中。

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