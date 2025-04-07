為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東第一鮪入港確認啦！粗估210公斤 週五揭曉熱鬧拍賣

    屏東第一鮪確認合格。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪確認合格。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/07 13:34

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東第一鮪確認了！東港籍漁船茂豐祥號前天深夜在台灣東南海域捕獲1尾公黑鮪，今天清晨入港，東港區漁會也在上午11點半進行驗魚動作，總幹事鄭鈺宸宣布「合格」，也為屏東黑鮪魚文化季拉開序幕。

    屏東黑鮪魚文化觀光季的第一鮪拍賣，僅由縣府及漁會補助各10萬元，與近年成交價動輒200萬起跳，僅屬聊勝於無，而為增加第一鮪拍賣的刺激與懸疑，長年已定下到拍賣當天才會正式由主拍賣官宣布重量的傳統，並由現場魚販爭相喊價。

    去年第一鮪重量重達301公斤，最後以公斤單價10300元、總價3100300元決標，由澎坊股份有限公司得標。

    鄭鈺宸說，今年的第一鮪拍賣定在4月11日上午11點，目前「屏東第一鮪」的臉書也有讓網友「猜重量」的趣味比賽，有漁會的水產禮盒，歡迎全國網友先猜重量，當天再來「鬥熱鬧」。

    船長陳睿豪4月5日捕獲當天才剛過生日，在夜間起鉤後就發現漁獲裡竟有黑鮪魚，高興的他趕忙打電話給父親陳保勝，由父親在昨天凌晨通報東港漁業電台指捕獲「潛力第一鮪」，今天驗魚合格，是讓他喜出望外。

    「我討海數十年都沒捉過，兒子比較行！」陳保勝是不斷盛讚兒子很厲害，接下他船長的位置才2年就已捕到「第一鮪」，自己是討海數十年沒捉過，盛讚兒子是真的很厲害。

    陳睿豪則是略顯靦腆，他說，當時覺得有鉤到魚後就鉤，除了幾尾黃鰭鮪外，赫見其中還有1尾明顯大許多的黑鮪魚，當下第一時間是很緊張，趕緊打衛星電話回家向爸爸報喜，認為很有可能超過180公斤，因此由爸爸通報。

    屏東第一鮪確認合格，左為船長陳保勝、右為船長陳睿豪。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪確認合格，左為船長陳保勝、右為船長陳睿豪。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪確認合格。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪確認合格。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪確認合格。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪確認合格。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播