屏東第一鮪入港確認啦！粗估210公斤 週五揭曉熱鬧拍賣

屏東第一鮪確認合格。（記者陳彥廷攝）

2025/04/07 13:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東第一鮪確認了！東港籍漁船茂豐祥號前天深夜在台灣東南海域捕獲1尾公黑鮪，今天清晨入港，東港區漁會也在上午11點半進行驗魚動作，總幹事鄭鈺宸宣布「合格」，也為屏東黑鮪魚文化季拉開序幕。

屏東黑鮪魚文化觀光季的第一鮪拍賣，僅由縣府及漁會補助各10萬元，與近年成交價動輒200萬起跳，僅屬聊勝於無，而為增加第一鮪拍賣的刺激與懸疑，長年已定下到拍賣當天才會正式由主拍賣官宣布重量的傳統，並由現場魚販爭相喊價。

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去年第一鮪重量重達301公斤，最後以公斤單價10300元、總價3100300元決標，由澎坊股份有限公司得標。

鄭鈺宸說，今年的第一鮪拍賣定在4月11日上午11點，目前「屏東第一鮪」的臉書也有讓網友「猜重量」的趣味比賽，有漁會的水產禮盒，歡迎全國網友先猜重量，當天再來「鬥熱鬧」。

船長陳睿豪4月5日捕獲當天才剛過生日，在夜間起鉤後就發現漁獲裡竟有黑鮪魚，高興的他趕忙打電話給父親陳保勝，由父親在昨天凌晨通報東港漁業電台指捕獲「潛力第一鮪」，今天驗魚合格，是讓他喜出望外。

「我討海數十年都沒捉過，兒子比較行！」陳保勝是不斷盛讚兒子很厲害，接下他船長的位置才2年就已捕到「第一鮪」，自己是討海數十年沒捉過，盛讚兒子是真的很厲害。

陳睿豪則是略顯靦腆，他說，當時覺得有鉤到魚後就鉤，除了幾尾黃鰭鮪外，赫見其中還有1尾明顯大許多的黑鮪魚，當下第一時間是很緊張，趕緊打衛星電話回家向爸爸報喜，認為很有可能超過180公斤，因此由爸爸通報。

屏東第一鮪確認合格，左為船長陳保勝、右為船長陳睿豪。（記者陳彥廷攝）

屏東第一鮪確認合格。（記者陳彥廷攝）

屏東第一鮪確認合格。（記者陳彥廷攝）

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