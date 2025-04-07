鄭南榕殉道36週年 賴清德：團結台灣發揮民主力量

總統賴清德7日出席「鄭南榕殉道36週年追思紀念會」上台致詞並獻花致意。（記者塗建榮攝）

2025/04/07 13:52

〔記者俞肇福／新北報導〕今天是4月7日言論自由日，鄭南榕基金會今日上午11時在新北市金山區金寶山墓園舉辦鄭南榕殉道36週年追思紀念會，賴清德總統親自出席致詞並獻花。賴清德承諾，會團結台灣社會各界，發揮民主的力量，推動台灣繼續向前走。

賴清德指出，13年前，他擔任台南市長，率先宣布4月7日為台南言論自由日，9年前，蔡英文總統宣布為國定言論自由日；18年來，他分別以台南市長、行政院長、副總統不同的身分，與大家一同來追思紀念鄭南榕（Nylon），但心情都是一樣，對鄭南榕充滿敬佩不捨與感謝。

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賴總統表示，今年是他首次以總統身分參加，他代表政府與人民，向鄭南榕與所有為台灣民主自由奮鬥打拚的前輩，獻上最深的感謝與敬意，他也承諾，他會團結台灣社會各界發揮民主力量，推動台灣繼續向前行。

賴清德提到，Nylon反對獨裁、追求民主；而Nylon也主張平反二二八、追求轉型正義，Nylon更追求台灣應該要做自己的主人，讓台灣與台灣人成為自由的「好國好民」。

賴清德說到，經過台灣人民共同的努力，現在的台灣，已經是亞洲的民主燈塔，台灣在「自由之家」的「全球自由度報告」中，排名第2；根據「經濟學人資訊社」公布的民主指數，台灣是亞洲第1，被列為「完全民主」的國家，這是大家共同打拚的結果。「我們對民主、自由、人權價值的堅持，已經成為全世界的典範」。

賴清德說，大家都很清楚，現在台灣的民主自由面對來自極權勢力的挑戰。現在，中國所發動的媒體戰、心理戰、法律戰，以及強度日益增加的灰色地帶侵擾，正在步步進逼，不斷侵蝕台灣的民主，更影響了整個區域的和平與穩定。

總統賴清德7日出席「鄭南榕殉道36週年追思紀念會」上台致詞並獻花致意。（記者塗建榮攝）

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