鬥毆衝突各撂人馬助勢 近百人3度包圍新北地院

大批警力前往法院（記者余衡攝）

2018-11-08 06:18

〔記者余衡、王宣晴／新北報導〕目無法紀？向來戒備森嚴的台灣新北地方法院，從昨晚至今晨三度發生聚眾滋事，人數眾多一度佔據偵查大樓各處出入口，轄區警方獲報迅速趕抵控制現場，經初步了解為某鬥毆案雙方各自動員起衝突，已帶回20多人釐清，由於日前蘆洲才傳槍響，如今司法重地也輕易淪陷，大選將屆治安堪憂。

據了解，位於土城金城路上的新北地院，於昨晚9點半、今天凌晨0點多及2點半，接連發生聚眾推擠叫囂，警方不敢大意三度呼叫所有警力支援，原先聚集在法院內外的群眾見狀一哄而散，最後當場帶回20多人、抄登資料10多人，另有多部車輛繞行週邊道路，粗估現場聚集近百人。

三重警方表示，7日清晨5點多轄內重陽路上某KTV發生兩派民眾鬥毆，警方快打部隊運用優勢警力當場逮捕15人，其中2人腹部中刀送醫無礙，事後1人提出告訴，全案依殺人未遂偵辦，昨晚9點半左右移送法院時，發現雙方各自動員助勢，立即通報土城警方防止衝突。

現場一名男子指出，他聽聞朋友被送法院前來關心，並不清楚發生什麼事，等了快5個小時只想快點接人回家，還反問「怎麼可能在法院打架？」但該男隨後推擠員警，檢察官當場指示依妨害公務現行犯帶回偵辦，警方已漏夜加強周邊巡邏。